Natale a la terra, un video che per raccontarne la storia Quest'anno non è stato possibile realizzare l'evento a causa delle misure anticovid

In altri anni questi due giorni a San Giorgio la Molara sarebbero stati caratterizzati dalla tradizionale manifestazione di Natale a la Terra. L'evento organizzato dalla Pro loco che ha però deciso di realizzare un video per raccontarne la storia: “In questi due giorni (domenica e lunedì 27 e 28 dicembre) si sarebbe dovuta svolgere la ventiseiesima edizione della manifestazione Natale a la Terra, ma a causa dell’emergenza sanitaria in corso non si è potuto dar seguito ed organizzare l’edizione 2020. Tuttavia – spiega il Consiglio Direttivo della Pro loco – in sua sostituzione abbiano deciso di girare un breve video storytelling che ripercorra la storia dell’evento attraverso l’intervista ai presidenti succedutisi nel tempo e ai protagonisti delle due serate".

"Vorrei cogliere l’occasione per ringraziare i membri del Consiglio Direttivo e i soci che in assemblea hanno dimostrato comprensione e hanno dato utili consigli nonostante l’evento non si potesse organizzare – conclude il Presidente Iorio – e auspico che per il prossimo anno si possa ripetere questa bellissima manifestazione, che ha un forte senso di richiamo e di appartenenza per il nostro territorio”.