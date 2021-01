Giovani in Comune, finanziamento al Forum dei giovani di Apice Per il progetto "Orizzonte Lavoro"

"Un finanziamento dal valore di 20.000€ nell’ambito dell’avviso pubblico “Giovani in Comune” - seconda finestra, promosso dalla Regione Campania e dal Forum dei Giovani Regionale Campania".

E' quanto annuncia il Forum dei Giovani del Comune di Apice. "La somma e` finalizzata alla realizzazione del progetto “Orizzonte Lavoro - Comune di Apice” rivolto ai giovani di età compresa tra i 18 e i 34 anni, un progetto dei giovani per i giovani che vuole guardare all’attivismo dei giovani in termini di ricerca di nuove opportunità professionali sul territorio in linea con i loro bisogni ed aspirazioni. L’obiettivo generale consiste nel promuovere l’imprenditorialità e l’autoimprenditorialità giovanile, mediante l’implementazione di azioni di politiche attive del lavoro a favore dei giovani del territorio con l’intento di porre le basi per un futuro in piena autonomia sociale ed economica.

Per i giovani che vivono in aree spesso definite socialmente difficili, in cui sono assenti o scarse le opportunità di aggregazione e quelle professionali, l’attivazione di tali politiche contribuisce contrastare lo stato di inattività in cui spesso i giovani si ritrovano nell’attesa di accedere al mondo del lavoro, la fuga di cervelli verso realtà più grandi e lo spopolamento delle aree interne. A tal fine, si intende incentivare l’innovazione, la creatività, le competenze individuali, puntando ed investendo sui giovani, i quali non saranno più costretti ad allontanarsi dalla propria terra ma potranno

pensare di costruire il proprio futuro professionale là dove sono nati, dove hanno la propria famiglia, le proprie origini. La finalità principale è quella di offrire un’opportunità ai ragazzi, sia in ottica promozionale che in ottica di prevenzione dei rischi di marginalità occupazionale e sociale a cui le nuove generazioni sono esposte, soprattutto in questi anni di crisi economica. Il progetto rappresenta un’occasione per contribuire allo sviluppo della comunità attraverso un’alleanza solidale tra le generazioni, ed in particolare tra le imprese del territorio e i ragazzi e le ragazze che abitano nel nostro Comune. Attraverso la realizzazione di tirocini formativi presso le aziende e le realtà produttive e di servizi del territorio, il progetto persegue i seguenti obiettivi:

- Offrire ai ragazzi e alle ragazze un’opportunità per “mettersi alla prova” in un contesto lavorativo reale;

- Realizzare percorsi qualificati e qualificanti di apprendimento e di orientamento al lavoro (“imparare un mestiere”, “imparare a lavorare”)

- Favorire l’acquisizione di conoscenze e competenze spendibili nel mercato del lavoro, utili all’inserimento lavorativo e a costruirsi un futuro professionale

- Creare occasioni di contatto e relazione tra i giovani della comunità e le realtà produttive del territorio.

Un impegno di tutta l’amministrazione comunale, soprattutto il nostro assessore alle politiche giovanili Raffaele Bonavita, e l’APS SANNIOIRPINIA LAB partner del progetto.