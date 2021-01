"Una Luce per Natale", ecco i vincitori L'iniziativa promossa dalla Pro loco 'La Rinascente'

Pochi giorni fa si è chiuso il concorso per le luminarie natalizie “Una luce per Natale”. Una iniziativa organizzata dalla Pro Loco 'La Rinascente' di Ponte nata per illuminare il paese rendendolo più festoso ed accogliente per i pontesi ed i visitatori. "Nei giorni successivi - spiegano gli organizzatori - si è passati a valutare le luminarie di tutti i partecipati per decretare i vincitori delle tre categorie, balcone, giardino e vetrina. I premi sono stati così assegnati: per la categoria giardino, per il secondo anno consecutivo, è stato premiato il maggiore Giuseppe Mottola, che la Pro Loco ringrazia per aver partecipato e per aver contribuito ad illuminare il paese addobbando la propria abitazione ed il proprio giardino. Per la categoria balcone si aggiudica per la seconda volta il primo premio Carmine Rillo, che si ringrazia per la partecipazione e per aver contribuito a dare colore al territorio pontese con le sue luminarie. Per la categoria vetrina si aggiudica il primo posto Antonio D’occhio con l’addobbo della vetrina del suo locale The Hops, e anche a D’Occhio si ringrazia per la partecipazione e per la creatività messa in campo addobbando in maniera simpatica e vistosa la propria vetrina".

"Ringraziamo tutti coloro che si sono adoperati per illuminare il nostro paese - afferma il presidente de 'La Rinascente' Davide Fusco - rendendolo più accogliente nel periodo delle feste. Non potendo effettuare le premiazioni pubblicamente nei prossimi giorni verranno consegnati i premi a domicilio a tutti i vincitori. L’anno scorso le premiazioni si sono svolte durante il fuoco di Sant’Antonio Abate ma purtroppo quest’anno non sarà possibile per non creare assembramenti a causa del covid. La Pro Loco “ La Rinascente “ ringrazia tutti e appuntamento al prossimo Natale".