Montefalcone: chiesto lo stato di calamità Dopo il maltempo e la frana dei giorni scorsi

La giunta comunale di Montefalcone ha chiesto che, dopo la frana che ha interessato il territorio, venga riconosciuto lo stato di calamità naturale. La delibera prevede infatti di «.. richiedere agli organi competenti la dichiarazione dello stato di calamità naturale del territorio del Comune di Montefalcone di Val Fortore (BN), per l’evento meteo avverso iniziato dal 6 gennaio 2021 e tutt’ora in corso, al fine di procedere al ripristino, recupero e pagamento dei danni provocati ai beni demaniali, al patrimonio pubblico, nonché a quello privato, qualora espressamente previsto dalla ordinanza di riconoscimento dello stato di calamità naturale; 2) Di richiedere, in particolare, agli Organi competenti il riconoscimento dei danni verificatisi e le risorse per la salvaguardia e sicurezza del patrimonio naturale, il ripristino delle condizioni di fruibilità delle infrastrutture e di praticabilità di abitazioni e strutture; 3) Di richiedere alla Regione Campania l’attivazione di interventi necessari ed urgenti per il risanamento del dissesto idrogeologico del Comune di Montefalcone di Val Fortore (BN)»