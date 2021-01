Di Maria incontra Ferella: nodo strade e scuole Alla Rocca ricevuto il sindaco di Baselice: ampia disponibilità per intervenire sui disagi

Il presidente della Provincia di Benevento, Antonio Di Maria, ha ricevuto, stamani, alla Rocca dei Rettori, il sindaco di Baselice, Lucio Ferella. All’incontro ha preso parte anche dall’assessore comunale di Baselice Michele Del Vecchio.

Nel corso dell’incontro, il primo cittadino ha prospettato a Di Maria la necessità e l’urgenza di intervenire, con ogni sollecitudine, per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle Strade provinciali n. 54 e 55 che attraversano il territorio del Comune. Le intense piogge di questi giorni, infatti, hanno aggravato una condizione già precaria, mettendo a rischio la sicurezza dei trasporti e della mobilità.

Il sindaco Ferella ha, inoltre, evidenziato la situazione dell’edilizia scolastica in Baselice, chiedendo alcune interventi manutentivi in particolare per quanto riguarda l’impianto dell’ascensore a servizio dell’Istituto “Enrico Medi”.

Il presidente Di Maria, prendendo atto delle segnalazioni, ha assicurato che farà il possibile, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, per risolvere le criticità maggiori presso il “Medi”. Inoltre Di Maria, condividendo le forti preoccupazioni del sindaco Ferella, ha prospettato un percorso tecnico-amministrativo da compiere insieme atto a concretizzare il protocollo d’intesa sottoscritto nei giorni scorsi tra Provincia e lo stesso Comune di Baselice per la sistemazione della viabilità e finalizzato a individuare risorse finanziarie per la sistemazione delle due arterie.