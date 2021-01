Carnevale ai tempi del covid, ecco gli eventi a Ponte Le iniziative promosse dalla Pro loco 'La Rinascente'

"Partita la macchina organizzativa per il Carnevale Pontese, targato Pro Loco ‘La Rinascente". Ad annunciarlo l'associazione precisando che la manifestazione è in programma dal 13 al 16 febbraio lungo via G.U.Domenico Ocone dalle ore 10 alle ore 18. Una iniziativa in collaborazione con il Forum dei Giovani di Ponte, Comune di Ponte e Associazione ‘Madonnella’.

"Gli eventi - spiegano i promotori - saranno quattro: mostra fotografica dello storico carnevale pontese, esposizione di personaggi in cartapesta realizzati in memoria dei carri storici pontesi, l’iniziativa 'crea il tuo carnevale' organizzato per i bambini delle scuole pontesi che prevede la realizzazione di disegni ed opere in cartapesta da parte che saranno esposte in tutti e 4 i giorni. Domenica 14 febbraio ci sarà anche l’evento di San Valentino: verrà istallato un cuore gigante dove le coppie potranno scattare una foto ricordo. Un evento - viene precisato - nel rispetto delle normative anticovid con un percorso obbligatorio per visitare la mostra. Sarà una vera e propria passeggiata nel Carnevale".