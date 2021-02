Toponomastica 'green' per il comune di San Leucio Terminata la mappatura del territorio

Toponomastica a San Leucio del Sannio, conclusa la mappatura totale del territorio con l’assegnazione dei numeri civici. Ad annunciarlo il sindaco, Nascenzio Iannace evidenziando l'importanza dell'iniziativa frutto di "un lavoro più che capillare svolto sul nostro territorio, sostenuto anche dall’impegno dell’assessore ai Lavori Pubblici e Urbanistica, Carmine Cavuoto". Ed in merito, il primo cittadino spiega: "Abbiamo mappato tutti i luoghi e regolamentato la toponomastica con l’assegnazione dei numeri mancanti o completamente assenti. Tutto ciò è indubbiamente di grande rilevanza per il nostro territorio. L’assegnazione dei numeri civici e la regolamentazione della toponomastica favoriscono molte attività ordinarie, straordinarie o di emergenza come, ad esempio, l’individuazione immediata di un ammalato, di una persona in pericolo di vita, di un frangente, coadiuvando interventi di primo soccorso medico o delle forze di controllo come carabinieri, polizia, vigili del Fuoco. Ma questo è solo uno degli aspetti che vanno considerati per capire il grande valore di tale operazione. Dopo anni, in alcuni casi decenni, di assenza di numerazione civica in qualche strada comunale o di casi di errata numerazione finalmente il nostro territorio si dota di questo importantissimo strumento”.

Dall'azienda che si è occupata del progetto viene inoltre evidenziato "il grande risultato 'green' per il comune di San Leucio del Sannio sottolineando che il centro sannita è uno dei primi comuni in Italia a ridurre drasticamente l’impatto ambientale in materia di toponomastica, vista l’implementazione di un sistema coordinato e sincronizzato per l’immissione, la modifica e la consultazione dei dati, processo tecnico che permetterà anche di snellire ampiamente le procedure in merito.

Nei prossimi giorni - viene comunicato dall'Ente comunale - la società provvederà ad applicare le numerazioni presso ogni abitazione sanleuciana con una elegante placca che riporterà lo stemma comunale, il nome del Comune di San Leucio del Sannio, il civico ed il nome della strada".