Centro Operativo Comunale, analisi dei contagi La riunione a Circello sulla situazione coronavirus

L’analisi sui dati dei contagi da Covid-19 mostra un trend che supera la media regionale. Questo è il risultato dell’analisi sull’andamento epidemiologico, effettuata durante la riunione del COC, il Centro Operativo Comunale di Circello. L’incontro è stato convocato dal Sindaco Gianclaudio Golia per fare il punto della situazione, soprattutto alla luce della documentazione elaborata dall’Unità di Crisi Regionale che, attraverso l’implementazione della piattaforma regionale Sinfonia, consente ai Comuni di seguire costantemente l’andamento dei contagi sul proprio territorio. Il sistema fornisce, una precisa suddivisione della curva epidemiologica per fasce d’età. Golia ha illustrato il trend di contagi ponendo il confronto su base Regionale e Comunale. Il risultato mostra un quadro epidemiologico preoccupante per il Comune in riferimento anche all’attività didattica in presenza. Gli indici di incidenza dei contagi sugli abitanti, confrontando con l’andamento regionale, mette in allarme. All’incontro hanno partecipato il vicesindaco Iarusso, l’assessore Golia, i tecnici Maddalena e Golia, il segretario comunale Mercaldo, il vigile Fiore e il medico di base Paolucci che, commentando i dati forniti dal sindaco, ha evidenziato l’incertezza dell’evoluzione epidemiologica data anche dalle nuove varianti Covid-19 registrate nell’ultimo periodo in Italia, individuando un forte rischio di contagio proprio nelle scuole. All’unanimità, i componenti del COC, si sono espressi favorevoli ad una sospensione dell’attività didattica in presenza. L’Unità di Crisi Regionale nella relazione fornita al comune propone, oltre alla chiusura della scuole, anche misure restrittive per le attività commerciali, ma i presenti hanno ritenuto opportuno non prendere provvedimenti al riguardo vista l’attenzione che stanno mostrando i commercianti nel rispettare le normative vigenti. Golia, che in mattinata si è confrontato col direttore dell’ASL di Benevento Volpe, ha informato anche sull’avvio delle prenotazioni per uno screening sugli studenti di Circello che l’ASL ha proposto sui tre comuni Circello, Colle Sannita e Castelpagano, data la situazione emergenziale verificatasi in quest’ultimo. Il COC tornerà a riunirsi martedì 16 per l’analisi aggiornata dei dati. “Ogni decisione sarà presa nell’ottica della prevenzione e sicurezza di tutta la comunità circellese” conclude il Sindaco Golia.