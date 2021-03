Medico di base, sindaco a confronto con l'Asl L'incontro con il direttore Volpe

Medico di base a Limatola, il sindaco Domenico Parisi ha incontrato il direttore dell'Asl di Benevento, Gennaro Volpe e con il consigliere regionale, Luigi Abbate. Al centro del confronto la necessità di garantire il servizio sul territorio visto che "a breve cesserà dal servizio il secondo professionista operante a Limatola". Di qui la necessità di comunicare l'evoluzione all'Azienda sanitaria al fine di "evitare che si vengano a determinare disservizi e discontinuità nell'assistenza alla comunità". E a seguito dell'incontro il primo cittadino comunica di aver avuto rassicurazioni in tal senso "rispetto all'impegno che sarà posto in essere per scongiurare qualsivoglia disagio, tanto più in un momento storico quale quello corrente contraddistinto dall'emergenza epidemica".

"Non abbiamo voluto che si venisse a determinare il problema per poi intervenire - commenta Parisi - ma coscienziosamente abbiamo giocato di anticipo.

Come detto, l'Asl ci ha rassicurato e, quanto prima, comunicheremo alla popolazione la soluzione che verrà adottata".