Baselice: poste le basi per creare una comunità energetica Ferella: «Energia condivisa per creare sostenibilità e sviluppo»

Una comunità energetica, è quella che mira a realizzare il Comune di Baselice: «Con la deliberazione di Giunta del 24 Febbraio 2021 l’Amministrazione Ferella posa la pietra d’angolo per costruzione di un nuovo modello di organizzazione sociale basato su produzione e consumo di energia proveniente da fonti rinnovabili. “Inizia il nostro percorso verso la costituzione di una Comunità Energetica” è il primo commento del Sindaco Ferella.

In sintesi il concetto di comunità energetica è semplice: i consumatori di energia elettrica possono associarsi per produrre localmente, tramite fonti rinnovabili come il fotovoltaico, l'energia elettrica necessaria al proprio fabbisogno, condividendola. In pratica, c’è chi possiede un proprio impianto di produzione di energia, della quale ne consuma una parte e la rimanente quota di energia può essere immessa in rete, scambiata con i consumatori fisicamente prossimi. L'energia elettrica condivisa beneficia di un contributo economico riconosciuto dal Gestore Servizi Energetici. “Infatti attraverso il reinvestimento dei profitti generati - continua Ferella - e l’ottenimento di benefici energetici, sociali e ambientali, la comunità energetica che stiamo proponendo mira alla sostenibilità economica con una missione sociale più ampia”. Il Sindaco Ferella specifica inoltre che “come primo passo abbiamo individuato un ‘facilitatore’ in grado di svolgere tutte le azioni preliminari necessarie per la costituzione di nuovi soggetti giuridici (CER) cui parteciperà anche il nostro Comune nelle forme consentite dalla emergente disciplina regolamentare”. Il Sindaco Ferella non manca di far notare come stiano prendendo forma e si stiano implementando alcuni punti cardine del programma elettorale come una più attiva partecipazione del cittadino attraverso la cooperazione e la collaborazione, e ne sono un esempio il percorso per la costituzione della Cooperativa di Comunità di Baselice e la creazione della Comunità Energetica.

“Dopotutto essere comunità energetica, significa partire dall’essere comunità di luogo e comunità di interessi, veri e propri principi alla base del vivere insieme, o come preferisco dire ‘del ricominciare insieme».