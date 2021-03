L’Ora della Terra, Vitulano aderisce all'iniziativa del Wwf "Un piccolo gesto che possa contribuire a contrastare ed arrestare i cambiamenti climatici"

Anche il comune di Vitulano, in provincia di Benevento, ha deciso di aderire alla tredizione edizione dell'iniziativa “Earth Hour” – l’Ora della Terra. "Sabato 27 marzo - ricorda il comune sannita - si svolgerà come ogni anno la tredicesima edizione di “Earth Hour” - l’Ora della Terra, che costituisce il più grande evento globale su questo tema di grande rilevanza internazionale promossa dal WWF, quale momento di mobilitazione rispetto ai cambiamenti climatici, sostenuta e patrocinata dall’ANCI. Quella sera tra le 20:30 e le 21:30 le luci di tutto il mondo si spegneranno per un’ora, per testimoniare l’urgenza e la necessità di contrastare ed arrestare il cambiamento climatico. “Earth Hour 2021: schieriamoci con la natura!” è questo il messaggio che il WWF lancia su scala globale quest’anno per ricordare come la lotta al cambiamento climatico sia strettamente connessa a quella per invertire la curva della perdita di biodiversità e come la tutela della natura, costituisca la più grande alleata contro il cambiamento climatico".

Dall'Ente sannita viene inoltre precisato come "appaiano sempre più necessarie e urgenti azioni concrete che rivoluzionino in modo sistemico l’economia". Di qui la scelta di partecipare all'evento chiedendo a tutti "un piccolo gesto che possa contribuire a contrastare ed arrestare i cambiamenti climatici".