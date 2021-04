Lavoratori comparto rifiuti chiedono di incontrare Prefetto La richiesta della Uil Trasporti: A San Giorgio del Sannio situazione delicata

Il segretario generale aggiunto della Uil Trasporti della provincia di Benevento, Cosimop Pagliuca ha chiesto un incontro urgente al prefetto Carlo Torlontano per esporre i problemi che stanno vivendo i lavoratori del servizio di raccolta e spazzamento dei rifiuti a San Giorgio del Sannio.

"Tutti i lavoratori impiegati sul cantiere di San Giorgio del Sannio - scrive Pagliuca - da giugno 2020 ad oggi non percepiscono regolare stipendio. Sono state già avviate ricorsi giudiziali per la tutela dei lavoratori". Per questo motivo la Uil chiede al Prefetto "di intervenire con la massima urgenza, al fine di evitare situazioni divenute oramai insostenibili in quanto ci si trova difronte a famiglie monoreddito esposte a mancanza di stipendi da oltre 10 mesi, con impegni economici gravosi. L’intervento dell’autorità viene richiesto con forza, dalla scrivente organizzazione sindacale al fine di evitare degenerazioni incontrollabili e stato di agitazione".