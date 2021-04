3 milioni per la rete fognaria a San Bartolomeo in Galdo Oggi la firma della convenzione con il presidente dell'Ente idrico campano

"Campania Green, 3 milioni per la rete fognaria a San Bartolomeo in Galdo". Ad annunciarlo l'Ente idrico campano precisando che "l’iniziativa si inquadra nella convenzione relativa all’Accordo di Programma con Ministero della Transizione Ecologica, Regione Campania, Commissario Unico per la Depurazione ed Ente Idrico Campano per il miglioramento del servizio idrico integrato". Ed in merito, viene evidenziato: "Prosegue l’attività dell’Ente Idrico Campano per il superamento delle procedure di infrazione europee legate alla depurazione e per la realizzazione di interventi di miglioramento del Servizio Idrico Integrato in Campania. Nell’ambito della gestione del finanziamento relativo all’Accordo di Programma sottoscritto tra Ministero della Transizione Ecologica, Commissario Straordinario Unico per la Depurazione, Regione Campania ed Ente Idrico Campano è stata firmata oggi la convenzione per il completamento della rete fognaria del centro abitato del Comune di San Bartolomeo in Galdo, in provincia di Benevento. L’accordo, sancito dalla firma del Presidente Luca Mascolo e del sindaco Carmine Agostinelli alla presenza del Coordinatore del Distretto Calore Irpino e sindaco di Solofra Michele Vignola prevede un finanziamento di oltre tre milioni di euro da utilizzare per il completamento della rete fognaria del centro abitato del Comune di San Bartolomeo in Galdo, in provincia di Benevento".

In particolare, il Presidente dell’Ente Idrico Campano Luca Mascolo commenta: "Prosegue lo sforzo dell’Ente Idrico Campano per il miglioramento del servizio idrico integrato in Campania. Le risorse che saranno liberate grazie a questo accordo serviranno a completare la rete fognaria del comune di San Bartolomeo in Galdo". Ed inoltre il presidente evidenzia: "Un altro pezzo di Campania Green che si realizza grazie al grande impegno che l’Ente Idrico Campano sta mettendo in campo per superare criticità non più tollerabili. Un lavoro silenzioso, ma svolto con determinazione e la consapevolezza di poter raggiungere al più presto gli obiettivi prefissati".