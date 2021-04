Agenzia Entrate, consiglieri scrivono a direttrice regionale «Trovare soluzione per evitare chiusura sportello di Cerreto»

Una lettera alla direttrice regionale dell'Agenzia delle Entrate, Gabriella Alemanno, per chiedere di trovare una soluzione alla chiusura dello sportello di Cerreto. E' quella che hanno scritto i consiglieri comunali Di Lauro e Parente:

«Gentilissima Direttrice,

è pervenuta notizia al nostro Ente della chiusura dello Sportello dell’Agenzia delle Entrate di Cerreto Sannita dal 19 aprile prossimo.



La notizia ha destato enorme preoccupazione tra le comunità locali ed alle istituzioni ed amministrazioni del territorio, atteso che la fruibilità dello Sportello operante all’attualità al pubblico solo il martedì ed il giovedì consentiva soprattutto in un periodo di estrema emergenza sanitaria di evitare pericolosi ed inopportuni spostamenti presso la sede dell’Agenzia delle Entrate di Benevento la quale, peraltro, riceve esclusivamente su appuntamento.

Basti immaginare che solo in tema di rilascio delle nuove tessere sanitarie necessarie alla prenotazione sul portale dedicato alle vaccinazioni la chiusura dello Sportello genererebbe un caos ed uno sconcerto notevolissimo tra la popolazione, pregiudicando solo come esempio, in questo drammatico periodo della nostra storia, la possibilità di consentire ai soggetti fragili ed anziani di ricevere le vaccinazioni per l’enorme problema delle tessere sanitarie scadute, con le conseguenze che ben si possono intendere.



Com’è a Lei ben noto il Comune ha concesso da alcuni anni in comodato d’uso la sede dello Sportello dell’Agenzia delle Entrate nello spirito di assoluta collaborazione tra istituzioni per agevolarne la loro prestigiosa utilità e presenza, anche quale necessario presidio per la legalità nel territorio, ragioni queste che ci auguriamo possano maggiormente determinare una tempestiva riapertura dello Sportello che sin ad oggi ha operato con riconosciuta esperienza e disponibilità.



Nelle more di un Suo risolutorio ed autorevole intervento, si potrebbe provvedere a rendere disponibile a concedere una postazione provvisoria presso la sede comunale che, possa consentire ai funzionari preposti di proseguire l’erogazione dei necessari ed inderogabili servizi da rendersi all’utenza.



Diversamente, venuti a conoscenza della sopraggiunta carenza di Personale in organico nello Sportello, ma della contestuale disponibilità di un solo funzionario a permanervi, si può provvedere a rendere disponibile, per motivi connessi alla sicurezza della struttura, a disporre la presenza di un funzionario comunale dislocato presso la suddetta sede nelle sole ore di apertura al pubblico dell’Agenzia delle Entrate.



Si resta pertanto fiduciosi in attesa di ricevere le Sue cortesi tempestive determinazioni che vorrà al più presto assumere».