Comune e Pro Loco insieme per la giornata della fibromalgia A Paupisi un edificio pubblico si illumina di viola

Domani, 12 maggio, in occasione della giornata mondiale della fibromialgia la Pro Loco di Paupisi e il Comune di Paupisi partecipano all'iniziativa nazionale di illuminare di viola un edificio pubblico. “Un segno - spiegano gli organizzatori- per sensibilizzare l'opinione pubblica sulle condizioni del paziente fibromialgico, sofferente di una patologia non riconosciuta e spesso trascurata e che la pandemia ha contribuito ad aggravare ulteriormente. L’invito ai pazienti, ai familiari, agli amici, al personale sanitario e a chi vuole mostrarsi solidale è di indossare un fiocco viola il 12 maggio, come segnale che i pazienti fibromialgici esistono”. Dunque quest’anno anche Paupisi è presente nell'elenco nazionale dei comuni che hanno aderito a questa lodevole iniziativa.