Polo scolastico Telese, Provincia: prima pietra entro giugno Questa mattina l'incontro alla Rocca tra il sindaco Caporaso e il presidente Di Maria

Questa mattina alla Rocca dei Rettori il presidente della Provincia di Benevento, Antonio Di Maria, ha ricevuto il sindaco di Telese Terme, Giovanni Caporaso e l’Assessore ai lavori pubblici, Vincenzo Fuschini.

"Al centro del colloquio alcuni argomenti di rilevante interesse per la comunità della cittadina termale", viene evidenziato al termine dell'incontro dedicato anzitutto alla "questione del realizzando Polo scolastico di Telese Terme per il quale, a seguito del finanziamento già concesso alla Provincia, è stato definito il complesso intero iter amministrativo e burocratico da parte di entrambi gli Enti, ciascuno per la parte di rispettiva competenza, connesso all’apertura del cantiere dell’importante opera pubblica che impegnerà circa 4 milioni di euro. Nel corso del colloquio è stato definito il crono-programma per l’apertura del cantiere di lavoro: l’intesa tra le due amministrazioni è quella di giungere alla posa della prima pietra dell’Istituto entro la fine del prossimo mese di giugno".

Ed ancora: "Si è discusso del tema della realizzazione del secondo lotto dei lavori per l’Istituto Scolastico Superiore Telesi@ sia al fine di individuare le fonti di finanziamento necessarie, sia la soluzione tecnica migliore per l’opera. Altro tema in discussione è stato quello del miglioramento delle condizioni di sicurezza sulla rete stradale provinciale che interessa la cittadina termale nonché un programma d’intervento per la riqualificazione del lago. Su tutte queste questioni – viene precisato dalla Rocca - si è registrata la più ampia convergenza di vedute tra gli amministratori”.