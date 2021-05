Istituto Sodo e l'editrice 2000diciassette, sodalizio vincente Terminerà giovedì il percorso che da un biennio vede impegnate due realtà culturali del Sannio

Terminerà giovedì 27 maggio il percorso che da un biennio vede impegnate due realtà culturali del territorio sannita: l’Istituto Liceo Classico e Liceo Scientifico OSA “Luigi Sodo” di Cerreto Sannita, affidato alla guida del preside Don Alfonso Salomone, e la casa editrice “2000diciassette”, fondata e diretta dalla scrittrice Maria Pia Selvaggio.

Da settembre 2020 si sono succeduti eventi ed incontri, sia da remoto che in presenza, con lo scopo di sostenere, accompagnare e confortare, in un particolare momento storico, i ragazzi confinati in una dimensione innaturale e privi di quelle “presenze” necessarie per una completa maturazione umana, oltre che scolastica. Con la direzione del Preside Salomone, e coordinati dall’eccellente lavoro dei professori, gli adolescenti non hanno mai perso il senso della realtà, dell’appartenenza territoriale e umana.

La casa editrice 2000diciassette ha messo a disposizione professionalità non comuni, capaci di sciogliere dubbi, perplessità e fugare paure, in un contesto culturale di spessore. Hanno partecipato scrittrici quali Monica Colella (psicologa), Carla Sabatini (operatrice sociale), che con i loro interventi hanno sostenuto e risposto alle perplessità riguardo la pandemia, avvalendosi di conoscenze specifiche e professionali.

Lectio magistralis sulla figura dantesca e sul ruolo delle figure mitologiche hanno impegnato lo scrittore prof. Angelo Salvione, sia in presenza che da remoto, per sottolineare l’importanza della letteratura dei “grandi” e ricordare il valore dell’arte e dell’appartenenza civile e territoriale.

Particolarmente gradito l’incontro con il giornalista Mediaset e scrittore: Daniele Garbo: “Un inviato speciale” e con Francesco Romano, fondatore de “Le bombe di Vlad”, testata giornalistica romana, di cui lo scrittore Daniele Garbo è direttore, entrambi hanno coinvolto i ragazzi, raccontando loro aneddoti e svelando retroscena del mondo sportivo e personale, sopratutto lo scrittore Garbo, avendo alle spalle trent’anni di lavoro come giornalista d’assalto sportivo.

A chiudere il protocollo d’intesa culturale tra il Liceo Classico “Luigi Sodo” e la casa editrice 2000diciassette, il 27 maggio, dalle ore 11 alle ore 12,30, oltre alla presenza del Preside Don Alfonso Salomone e di Maria Pia Selvaggio, ci saranno due personalità di spicco del panorama nazionale: la professoressa Maria Cristina Donnarumma, “amica della domenica, Premio Strega” e lo scrittore, astrofisico di fama mondiale, Michelangelo Ambrosio, autore della raccolta di racconti: “Dove la terra brucia e il mare luce”,(ed. 2000diciassette), ricercatore e poi dirigente di ricerca dell’Istituto Nazionale di Fisica Nuclare. Lo scrittore, astrofisico, ha partecipato a numerosi esperimenti presso i grandi laboratori di Frascati, del CERN di Ginevra, nei laboratori sotterranei del Gran sasso, in Inghilterra, Argentina e vari altri paesi. Coordinatore di vari gruppi di ricerca e responsabile di vari esperimenti. Dal 1992 ricopre importanti cariche come governatore per il Rotary del distretto 2100 (Calabria, Campania e territorio di Lauria), gestisce le attività di ottantadue Club Rotary e di 4100 rotariani. Insignito di molte onorificenze per attività umanitarie, unisce alle ricerche scientifiche l’amore per la letteratura e la scrittura.