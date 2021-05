Gestione rifiuti: "Proficuo primo incontro A Telese Terme il focus degli amministratori

È stato utile e proficuo il primo degli incontri programmati dall’amministrazione comunale con gli esercenti telesini per definire in modo condiviso e partecipato le linee guida del nuovo piano rifiuti della città.

Il sindaco Giovanni Caporaso e il vicesindaco Vincenzo Fuschini, con il comandante della Polizia Municipale Cap. Pasquale Di Mezza, presente un rappresentante della Società Lavorgna Srl, hanno raccolto proposte e affrontato alcune criticità evidenziate dagli esercenti presenti.

Nell’immediato la società di igiene urbana Lavorgna Srl si è impegnata a garantire un passaggio in più infrasettimanale per il multi-materiale, una fornitura aggiuntiva di sacchi gialli e a rivedere i giorni della raccolta anche in considerazione dell’aumento dei rifiuti che si prevede nel periodo estivo.

Soddisfazione è stata espressa per gli esiti di questo primo focus. Nei prossimi giorni, sempre con l’obiettivo di ottenere un piano veramente rispondente alle esigenze della città e disegnato sulle proposte e sulle istanze dei cittadini, l’amministrazione incontrerà altre categorie di esercenti e le strutture sanitarie.