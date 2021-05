Pomeriggio ecologico e visite nel borgo di Apice Vecchia Sabato 5 giugno Forum dei Giovani di Apice, Comune e Circolo Legambiente Medio Calore

Sabato 5 giugno Forum dei Giovani di Apice, Comune di Apice e Circolo Legambiente Medio Calore organizzano un pomeriggio all’insegna della sensibilizzazione e il rispetto dell’ambiente. Luogo dell’iniziativa sarà il borgo di Apice Vecchia.

L’appuntamento è per le ore 16 nel piazzale antistante il cimitero comunale. Ai volontari che interverranno saranno distribuiti guanti e sacchi per la raccolta dei rifiuti e verrà indicata la zona del paese dove recarsi per l'intervento di pulizia.

Inoltre una volta terminata la pulizia dei luoghi, si avrà la possibilità di visitare il Borgo Apicese in luoghi non accessibili abitualmente. Nell’occasione del nostro evento cercheremo di farvi vivere questo magico luogo accompagnandovi nel percorso cittadino e illustrandovi le bellezze di questo splendido borgo, tra palazzi, chiese, castelli e vicoli che sino a noi hanno tramandato storia e cultura. Per la visita guidata è preferibile la prenotazione.

Per prenotare e richiedere info Giuseppe 3458732362; Daniele 3408131313. L’iniziativa avverrà in linea con le attuali norme anticovid, nel rispetto del distanziamento sociale e con l’utilizzo della mascherina obbligatorio.