Carafa: incontro sul web marketing con Liverini I ragazzi del quinto hanno approfondito l'importanza del web

Continua la proficua attività dell’Istituto “Carafa Giusiniani”, guidato dalla dirigente Giovanna Caraccio, finalizzata a dare ai suoi alunni sempre nuovi impulsi verso il mondo esterno ed in particolare del lavoro. In questa ottica si è svolto, in modalità telematica, l'ultimo incontro del percorso di PCTO degli studenti delle classi 5^ di Amministrazione Finanza e Marketing e di Sistemi Informativi Aziendali, che si è potuto realizzare grazie alle partnerships con l'azienda Liverini. Presenti i vertici della società telesina Filippo e Michele Liverini, accompagnati da Ginepri e Pacelli ed i docenti dell’ìstituto di Cerreto Sannita che hanno curato il progetto. L'incontro ha avuto come tema il web marketing, partendo da uno studio sull'uso dei media come canale di comunicazione e di vendita nelle politiche aziendali. In particolare si è scelto di approfondire il tema specifico del: "Restyling del sito web". Gli alunni hanno esposto il loro percorso di studio attraverso delle presentazioni sul tema e delle proposte di siti realizzati con varie tecnologie illustrando i motivi per cui è necessario ricorrere ad un aggiornamento del sito web per renderlo conforme ai moderni standard. Gli studenti hanno poi illustrato le diverse tecnologie con cui è possibile realizzare un sito web dinamico e accattivante. Inoltre sono stati proposti due siti web realizzati, il primo sviluppato con i tradizionali linguaggi per il web oggetto di studio del percorso scolastico, il secondo, invece, è stato creato con CMS Wordpress, tecnologia appresa dagli alunni durante il percorso di “Scuola Viva”.