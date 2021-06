Canale Tiso a Limatola, Parisi: al via i lavori "Intervento importante per la comunità"

Al via i lavori del canale Tiso a Limatola. Ad annunciarlo il sindaco, Domenico Parisi precisando che l'Ente è risultato beneficiario di un contributo della Regione Campania che permetterà di porre in essere un intervento sul canale che "interessa, nel suo tragitto, parte della frazione Giardoni di Limatola e che, in più occasioni, ha riversato le sue acque nei terreni adiacenti determinando disagi alla popolazione. Il Comune di Limatola - viene precisato in una nota - è stato designato non solo del ruolo di beneficiario, ma anche di soggetto attuatore con il Genio civile - Regione Campania che si occuperà della sorveglianza.

Le opere prenderanno il via tra pochi giorni ed avranno ad oggetto la pulizia, il decespugliamento ed il rafforzamento degli argini oltre all'abbassamento dell'alveo.

Si tratta di un primo step di intervento cui ne seguirà un secondo definitivo che vedrà coinvolti Comune, Provincia e Regione, che è già in fase avanzata".

Ad evidenziare l'importanza dell'intervento il primo cittadino Parisi: "L'iter è stato lungo con non pochi problemi burocratici – commenta il sindaco di Limatola – Il canale ha determinato in più occasioni, negli anni, problematiche e si imponeva la necessità di un intervento immediato. Ringraziamo la Regione Campania ed il Presidente De Luca per aver riconosciuto la priorità di quest'opera. La nostra amministrazione – ha concluso il sindaco sannita – resterà sempre vigile rispetto a temi centrali quali quelli della sicurezza del territorio".