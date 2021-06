San Giorgio la Molara, interruzioni idriche a causa di una riduzione portate La comunicazione della Gesesa: problemi da oggi fino a data da destinarsi

La gesesa comunica che a causa di una riduzione delle portate causata dal deficit fisiologico delle sorgenti da oggi 25 giugno e fino a data da destinarsi, si effettuerà la chiusura di alcuni serbatoi. Di seguito le zone e gli orari: • centro urbano e alcune zone e tutela restante parte del Comune, chiusura dalle ore 23:00 alle ore 05:00 del mattino successivo da oggi fino a data da destinarsi; • zona serbatoio Capobianca e parte di contrada Basaleone, chiusura ogni 3 giorni e riapertura fornitura la mattina del 4 giorno, per 2 giorni e poi rinchiusa per 3 giorni. "Ci scusiamo per i disagi arrecati alle utenze, non dipendenti dall’attività di gestione e non dovuti dalla volontà dell’Azienda.

Ricordiamo, che per segnalare Emergenze e Guasti è sempre attivo il numero verde Gratuito da cellulare e rete fissa 800 51 17 17 e che è possibile segnalare disservizi anche attraverso l’App MyGesesa".