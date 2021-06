"Contagiati dalla letteratura", Martinelli a Fragneto La manifestazione culturale organizzata nella piazzetta della Santissima Croce

Al via venerdì, 2 luglio, alle 19 la seconda edizione di “Contagiati dalla lettura”, manifestazione culturale organizzata nella piazzetta della Santissima Croce

dall'amministrazione comunale di Fragneto Monforte in collaborazione con la Biblioteca Comunale e la Parrocchia SS. Nicola e Rocco.

Ospite della serata inaugurale sarà Alfredo Martinelli, autore e scrittore sannita, già ospite inaugurale della prima edizione.

L'oggetto della serata sarà “Storie tra i basoli”, uscito lo scorso dicembre, in cui, attraverso l'espediente di un lungo racconto suddiviso in episodi, si narrano le vicende accadute in sole 48 ore a un pittore affermato e famoso.

"Visto dall'esterno come persona sicura e determinata - racconta l'autore - dai racconti emergeranno invece tutte le preoccupazioni e i pensieri di chiunque di noi, con l’incapacità di affrontarli, che caratterizza la maggior parte delle donne e degli uomini. Gli otto avvenimenti narrati in prima persona, al termine del percorso gli daranno un nuovo punto di vista sulla sua vita".