Azione Cattolica diocesana, una programmazione estiva per donare la speranza L'iniziativa dell'associazione della diocesi di Cerreto Sannita - Telese Terme e Sant'Agata de' Goti

Spiritualità e formazione, orientamento dei passi da compiere sul tema della disoccupazione e dello spopolamento delle aree interne prendendo ad esempio un modello promosso da Slow Food Valle Telesina (quello dei giovani produttori ed imprenditori di Cusano, Civitella Licinio e Pietraroja), una capatina nella sfera dell’affettività (con la presentazione del libro di Federica Colangelo “Quella meravigliosa luce negli occhi”) e una passeggiata ambientale (con un’esperienza di ascolto con l’associazione di promozione sociale Love Matese). Questa la programmazione estiva, targata Azione Cattolica diocesana, per offrire prospettive di dono e di speranza per avviare processi e metterli in pratica, secondo una visione in cui il tempo supera lo spazio, il tutto la parte e la realtà è più importante dell'idea. “Un passo verso” per andare oltre la pandemia, ma soprattutto verso la speranza. “Un passo verso” è anche un passo attraverso la vita dei settori e gli sguardi attenti di ragazzi, giovani e adulti. I passi decisi dell’Acr di proporre in una struttura di San Gregorio Matese, sul lago Matese, un camposcuola per ragazzi dalla V Elementare alla III Media (dal 27 al 30 luglio) e una due giorni per responsabili (venerdì 30 e sabato 31 luglio), educatori e animatori. I passi appassionati del settore Giovani con l’organizzazione di due momenti sul Progetto Formativo aggiornato (giovedì 26 agosto e giovedì 9 settembre). I passi resistenti del settore Adulti di predisporre un incontro a fine agosto (lunedì 30 agosto). Con gli occhi aperti per cercare la bellezza dove, normalmente, non te lo aspetteresti mai. Ascoltando i segni dei tempi, "ascoltando Colui che ci parla".