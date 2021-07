Fortorina, sindaco di San Bartolomeo a confronto con l'Anas All'incontro anche il sindaco di Volturara, altro comune attraversato dall'importante arteria

I sindaci di San Bartolomeo in Galdo (Carmine Agostinelli) e di Volturara Appula (Vincenzo Zibisco) presso la sede del comune di Volturara Appula hanno incontrato ieri, mercoledì 14 luglio, il commissario straordinario delle nuove opere sulla Fortorina e Responsabile della Struttura territoriale Anas Campania, Nicola Montesano. E all'indomani dell'incontro viene evidenziata l'importanza dell'opera per la quale "Anas ha descritto loro il nuovo tracciato, con particolare attenzione al collegamento tra i due comuni; tale nuova viabilità comprenderà due lotti, dei quali uno interamente situato in territorio campano che parte dalla SS369 e proseguendo in variante permette di aggirare l’abitato di San Bartolomeo in Galdo fino a ricollegarsi alla variante alla SS369, in territorio pugliese".

"La variante di San Bartolomeo in Galdo - spiega il primo cittadino - ha un’estensione pari a circa 8,5 km ed è costituita oltre che da tratti in rilevato e trincea, da due gallerie di circa 1,3 km ciascuna e da 8 viadotti. Il valore complessivo dell’investimento di questo tratto è di circa 103 milioni di euro. Il tratto relativo invece a Volturara Appula, con innesto sulla SS17 “dell’Appennino Abruzzese e Appulo Sannitico” in Puglia, si ricollega al lotto precedente mediante una galleria, che sottopassa il tracciato dell’attuale statale 369. L’itinerario ha un’estensione di circa di 3,5 km, la cui opera in sotterraneo è di circa 1,7 km ed un’opera di scavalco di 500 metri per un valore dell’investimento pari a 50 milioni di euro. Un intervento complessivo, pertanto, pari a circa 153 milioni di euro".

"Il Commissario ha da subito avviato un confronto costruttivo con i territori interessati in particolare con i sindaci, che nel caso di Volturara ha portato, nel brevissimo termine, ad una radicale e condivisa revisione, e quindi al miglioramento del tracciato progettuale dell’opera che rispetto a quello precedente sposta lo svincolo SS 17/Fortorina in quello attuale (Amborchia), che permetterà in primo luogo di raggiungere il comune di San Bartolomeo in Galdo velocemente ed in sicurezza soprattutto per il traffico pesante al quale oggi è vietato il transito. In secondo luogo essendo stata “La Fortorina” battezzata come la strada di collegamento dei due mari Tirreno/Adriatico ed ancora la via di collegamento in nome di Padre Pio tra Pietrelcina e San Giovanni Rotondo, il nuovo svincolo, più vicino a Volturara, continua Zibisco, rappresenta una concreta possibilità di intercettare un flusso turistico certamente utile al processo di recupero e di sviluppo dell’intero territorio. Nella precedente progettazione la realizzazione dello svincolo SS 17 era prevista in coda alla realizzazione della Fortorina, con tempi biblici. Oggi, invece, il confronto nel tavolo tecnico tra i sindaci e la struttura Commissariale ha portato alla decisione di avviare le opere con procedura straordinaria proprio dal territorio di Volturara e San Bartolomeo. Assunti impegni reciproci ad iniziare i lavori entro il 2023. Tutto questo resta esempio di un virtuoso gioco di squadra tra le istituzioni".

"Ancora una volta - sostiene Carmine Agostinelli - sindaco di San Bartolomeo in Galdo - siamo riusciti a costruire una sinergia massima che ci consente di seguire ogni passo e di superare ogni criticità. E’ questo lo spirito giusto. Personalmente non ho nulla da ridire, mi trovo perfettamente in linea con l’operato dell’ing. Montesano. Prima della fine dell’anno credo saremo in grado di presentare al territorio le soluzioni tecniche adottate e l’intera opera da realizzarsi. Il 2022 ed il 2023, conclude Agostinelli, saranno gli anni delle procedure di gara e finalmente dell’inizio dei lavori che, in controtendenza storica, possiamo orgogliosamente affermare avranno inizio proprio dal nostro versante, cioè da San Bartolomeo e Volturara".