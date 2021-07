Pasta made in Sannio, trebbiatura scientifica con il Crea L'iniziativa questa mattina a Casaldianni

Dal chilometro zero al made in Sannio. Dal fascino antico della trebbiatura e dei campi di grano all'attenzione per la qualità e le nuove tecnologie. Ed ecco che questa mattina, presso l'azienda agricola La fattoria - Casaldianni di Circello, è stata effettuata la trebbiatura 'scientifica' a cura del Crea, il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria.

“Evento volto ad analizzare i campioni e stabilire la qualità del grano duro Marco Aurelio”, spiega la Coldiretti di Benevento ricordando come “l'iniziativa rientri nel progetto Filigrano, che mette insieme i cerealicoltori sanniti che conferiscono il grano al pastificio Rummo di Benevento”.

Presenti alle operazioni il vicepresidente nazionale di Coldiretti, Gennarino Masiello e Cosimo Rummo “testimoniando dal vivo la seconda stagione di raccolto per una pasta cento per cento italiana, cento per cento sannita”.