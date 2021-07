Telese Terme città libera e aperta. "Guidati dai principi di uguaglianza" L'esecutivo guidato dal sindaco Caporaso ha aderito alla proposta di esporre la bandiera Arcobaleno

“Abbiamo voluto testimoniare la condivisione di principi di uguaglianza che sono sanciti dall'art. 3 della Costituzione e ispirano l'operato della nostra amministrazione – ha spiegato Filomena Di Mezza, assessore alle Pari opportunità del Comune di Telese Terme -. Abbiamo scelto di esporre la bandiera presso la biblioteca comunale in quanto luogo di cultura dove si costruisce la libertà. In qualità di assessore alle pari opportunità sono convinta che è compito delle istituzioni promuovere azioni volte a rimuovere tutti gli ostacoli che limitano la libertà impediscono il pieno sviluppo della persona umana, promuovendo la libertà e l'uguaglianza con gesti simbolici come questo ma anche con azioni concrete. Abbiamo accolto la richiesta di Marco Cefalo, cittadino che si sta battendo per generare anche nel nostro territorio una coscienza critica scevra da preconcetti e pregiudizi e mi ha fatto piacere condividere questa iniziativa con Maria Venditti con la quale sono in cantiere altri progetti condivisi”.

“Oltre ogni polarizzazione del dibattito sul tema, soprattutto in questo momento resta la doverosa tutela delle libertà fondamentali – ha aggiunto Maria Venditti, presidente del Consiglio con delega Servizi Sociali -. Tutela che non avviene solo a livello più generali, politici, ma si sostanzia ancor di più nella dimensione comunitaria. Vogliamo una Telese accogliente, libera ed aperta e confidiamo di dare impulso all'intera valle. Sogniamo una valle telesina attraversata dall'arcobaleno della libertà e coesione!”.

“Libertà, uguaglianza, pari dignità sociale di tutte le persone sono i principi cardine della nostra Costituzione ai quali ci ispiriamo e che vanno sempre difesi e tutelati – ha concluso il sindaco, Giovanni Caporaso -. L’operato della nostra Amministrazione sarà sempre contro ogni tipo di discriminazione, a difesa di tutte le differenze, da considerare sempre un valore e una ricchezza”.