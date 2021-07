Nasce Futura, un nuovo gruppo per la Valle Caudina In programma numerose attività: convegni, laboratori, mostre e tanto altro

Un'associazione culturale e apartitica che abbia a cuore la crescita e lo sviluppo dell'intero territorio caudino.

Futura nasce dall'idea di un gruppo di amici per la Valle Caudina. L'idea è abbattere i vari confini territoriali o culturali che sino ad oggi hanno ostacolato una vera crescita collettiva.

Una crescita collettiva: puntiamo tutte le nostre energie su questo.

Energie che verranno spese in tantissime attività, quali laboratori, corsi di formazione, workshop, seminari, mostre, convegni, dibattiti, escursioni, rappresentazioni teatrali, azioni di divulgazione scientifica ed informativa, ricerche ed approfondimenti, e ogni altra attività utile a promuovere lo sviluppo della persona e del territorio e la sostenibilità ambientale in tutte le sue forme.

Crediamo fermamente nell'importanza di collaborare con altre associazioni o enti che abbraccino le nostre stesse finalità.

Futura sarà aperta a tutti coloro che abbiano a cuore il benessere degli individui e dei luoghi che formano il nostro territorio, senza limiti di età e nel pieno rispetto del principio di eguaglianza.

Ripudiamo e guardiamo con disprezzo ogni forma di discriminazione. Le declinazioni dell'essere e delle sue passioni sono per noi una grande ricchezza. Sono linfa vitale in una società che funziona e in Futura tutti posso trovare un luogo dove crescere e coltivare le proprie passioni.

Per chiunque voglia aderire a Futura (presente anche sui social), a breve partirà la campagna di tesseramento, cui faranno seguito vari eventi.