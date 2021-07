Certificati anagrafici nelle tabaccherie di Apice L'iniziativa al via dal 2 agosto in via sperimentale

Grazie ad una convenzione tra Comune e la Federazione Italiana Tabaccai sono infatti 5 le attività del territorio che partiranno per prime al nuovo progetto. partire dal 02 AGOSTO, i certificati anagrafici come il certificato di residenza o dello stato di famiglia possono essere rilasciati anche in tabaccheria nell'ottica di semplificare i servizi per i cittadini che non dovranno necessariamente recarsi in Comune per ottenere questi documenti.

Un innovativo servizio nato da una convenzione siglata tra il Comune di Apice e la FIT, Federazione Italiana Tabaccai, guidata a livello provinciale dal presidente Emilio Zamparelli. "Con la collaborazione di Novares, società del gruppo FIT, le tabaccherie del territorio che partiranno in via sperimentale per il nuovo progetto sono 5 e sono dislocate nella varie aree del territorio, a copertura dell’intero Comune - spiegano dal Municipio -.

A breve, in una seconda fase, l'adesione al progetto sarà estesa a tutte le tabaccherie associate Fit, del Comune, e quindi il numero dei punti vendita convenzionato aumenterà, diventando una grande rete civica al servizio dei cittadini. Il giorno 02 agosto ore 10.30, presso la tabaccheria rivendita TABACCHI N°7 di Via dell’Umanità ci sarà la presentazione del servizio, alla quale parteciperanno, il sindaco Angelo Pepe, e la responsabile dell’Ufficio Anagrafe, Teresa Giangregorio, che ritireranno il primo certificato, e il presidente della Federazione Italiana Tabaccai a livello provinciale, Emilio Zamparelli.

“Per un cittadino può non essere sempre agevole recarsi nella sede del Comune per fare un certificato - spigano dal Comune di Apice - e quindi abbiamo pensato in collaborazione con la Federazione Italiana Tabaccai di portare questo servizio di anagrafe sul territorio per semplificare la vita delle persone – spiegano dal comune -. Chi ha bisogno di un certificato anagrafico adesso potrà recarsi presso la tabaccheria più vicino a casa, risparmiando tempo".