Torna Nero su Bianco - Premio Letterario Mino De Blasio A San Marco dei Cavoti il 6 agosto

Ritorna “Nero su Bianco- Premio Letterario Mino De Blasio”: l’evento letterario sammarchese, dedicato all’amato poeta locale Mino De Blasio, il 6 agosto metterà in scena la IX edizione, nell’intento di riprendere il dialogo culturale interrotto dall’avvento della pandemia. Il concorso, invariato nell’impostazione generale ma rinnovato nello spirito, realizzato in collaborazione con il Comune di San Marco dei Cavoti e con il contributo del Liceo

Classico Medi- Livatino, darà spazio alle voci di scrittori e poeti che, numerosi, nonostante le difficoltà del momento, saranno presenti nella cittadina fortorina. L’evento sarà moderato dal critico letterario ed editore Sandro Gros-Pietro e si articolerà in momenti di letture, interviste agli autori vincitori delle diverse categorie, intermezzi culturali. L’appuntamento è alle 18.30 del 6 agosto nella suggestiva cornice dell’Anfiteatro Comunale di San Marco dei Cavoti.