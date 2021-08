Istituto 'Lombardi di Airola, oggi la posa della "prima pietra" I lavori consentiranno di realizzare 24 nuove aule

Questa mattina ad Airola la "posa della prima pietra" per i lavori all'Istituto Lombardi. Aperto, dunque, il cantiere per la costruzione di una nuova ala della scuola del centro caudino. "La nuova costruzione, che sarà affiancata a quelle preesistenti ed ad essa collegata, rientra nel contesto degli interventi per il potenziamento e il miglioramento del patrimonio dell'edilizia scolasticadella Provincia di Benevento. Ed il programma costruttivo impegna circa 2 milioni di euro", viene precisato dall'Ente provinciale.

"Presenti alla cerimonia il Presidente della Provincia Antonio Di Maria, il sindacodi Airola Michele Napoletano, l'assessore Vincenzo Falzarano e i consiglieri comunali Gennaro Falzarano e Antonietta Bernardo, la Dirigente scolastica Maria Pirozzi, il Dirigente del Settore Tecnico della Provincia, Angelo Carmine Giordano ed il Responsabile del procedimento Gaetano Caporaso, il Direttore dei lavori Albino Riviezzo con i tecnici collaudatori Mauro Esposito e Giovanni Quarantiello, i titolari delle Imprese riunite in associazione temporanea che realizzeranno l'opera".

"La nuova ala del "Lombardi", che avrà la consistenza di un piano seminterrato e di altri due fuori terra, metterà a disposizione 24 nuove aule. L'opera sarà realizzata con struttura portante in acciaio e con le dotazioni per l'efficientamento energetico ed il controllo antincendio. La conclusione dei lavori è prevista da contratto in otto mesi.Nel plesso di largo Capone e negli altri plessi del "Lombardi" in centro città di Airola, la popolazione scolastica del "Lombardi", che ha attivi numerosi Indirizzi didattici, tra i quali quello Musicale, è pari a circa mille unità, oltre al personale didattico e non docente; peraltro gli iscritti al prossimo anno scolastico sono in forte aumento: cosicché la nuova ala in largo Capone consentirà di dare adeguata ospitalità ai nuovi iscritti e slancio ulteriore all'Istituto realizzando un vero e proprio polo scolastico nel centro cittadino a due passi dalla Chiesa del Vanvitelli".

L'Amministrazione Comunale comunque ha già messo a disposizione nuovi spazi anche granzie alla collaborazione della Chiesa locale. Il Sindaco di Airola, nel commentare l'apertura del cantiere ha così commentato: "Ringrazio tutto il Consiglio Provinciale e lo stesso Presidente della Provincia per aver voluto accogliere le nostre istanze ed inserire nella programmazione dei lavori della Provincia questo importante ampliamento del nostro prestigioso Istituto Lombardi", ha commento il sindaco Napoletano evidenziando l'importanza di "lavorare affinché la dotazione logistica della Scuola sia adeguata ai tempi e ai bisogni della collettività"

Mentre il Presidente della Provincia Di Maria ricordato che si tratta "della settima "posa della prima pietra" per l'edilizia scolastica della Provincia. Siamo impegnati molto per completare il programma che ci siamo dati all'inizio del mandato e che stiamo portando avanti grazie alla cooperazione dei Consiglieri e del Settore Tecnico. Crediamo molto nella funzione della cultura per dare un futuro alla nostra società sannita offrendo ai nostri ragazzi tutte le opportunità anche di natura logistica, per imparare e costruirsi un futuro su questo nostro territorio. Nei prossimi giorni vi saranno ulteriori interventi che porremo in essere ed anzi posso già annunciare che siamo vicini a mandare in appalto anche il completamento della Fondo Valle Isclero".