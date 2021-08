Al via il progetto di Servizio civile 'Centri minori grandi opportunità' Saranno otto i giovani impegnati in attività di tutela e valorizzazione di beni storici e artistici

Ha da poco preso il via a Limatola il progetto di Servizio civile "Centri minori grandi opportunità", che vede otto ragazzi impegnati in attività di tutela e valorizzazione di beni storici ed artistici. "I giovani - viene precisato dall'Ente - sono stati selezionati, come previsto dalla normativa nazionale, dopo l'adesione data al servizio civile nazionale dall'Amministrazione comunale guidata dal sindaco Domenico Parisi".

"Quest'anno per la prima volta il Comune di Limatola - spiega il primo cittadino di Limatola - ha avuto l'approvazione dei progetti di servizio civile, una possibilità che integra i giovani nelle dinamiche cittadine coinvolgendo e favorendo la partecipazione alla vita pubblica. Inoltre è da sottolineare come la partecipazione a tali progetti di Servizio civile consenta ai partecipanti di fare esperienza, requisito che potrà senz'altro tornare utile in vista del futuro".