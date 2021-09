Chiusa per lavori la provinciale Montefalcone Valfortore - Statale 90 bis Il divieto dal 6 al 30 settembre

"Dalle ore 7 del 6 settembre alle ore 17 del 30 settembre 2021 sarà istituito il divieto di transito lungo la Strada provinciale numero 45 collegante la Strada Statale 90 bis a Montefalcone Valfortore nel tratto ricompreso tra il km. 6+500 al Km. 18+500". Lo comunica il Dirigente del Settore Tecnico della Provincia di Benevento Angelo Carmine Giordano che, sentito il Presidente della Provincia Antonio Di Maria, ha firmato, unitamente al responsabile dei lavori Angelo De Blasio, il relativo provvedimento inviandolo a tutte le competenti Autorità.

"La misura di divieto - viene precisato dall'Ente provinciale - è stata resa necessaria per consentire la rigenerazione a freddo della pavimentazione stradale e della connessa segnaletica alla ditta che sta eseguendo i lavori di riammagliamento, miglioramento, riqualificazione e messa in sicurezza dell’arteria. E’ opportuno precisare che il provvedimento firmato dal Dirigente Giordano consente il solo transito ai residenti e il traffico a servizio dei residenti, ma con una limitazione della velocità a 20 km/h. Sono state previste deviazioni del traffico con adeguata segnaletica stradale per i seguenti percorsi: dall’incrocio sulla Statale 90 bis Montefalcone Valfortore con deviazione verso Ginestra degli Schiavoni – Castelfranco in Miscano (S.P: 49) – Montefalcone Valfortore (S.P. n. 50); e da Montefalcone Valfortore su viabilità alternativa alla S.P. 50".