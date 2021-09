San Martino Sannita, consiglio comunale sospeso e nomina del Commissario Si tratta del viceprefetto Maria De Feo. La nomina dopo le dimissioni del sindaco

Dopo la irrevocabilità delle dimissioni rassegnate in data 13 agosto scorso dal sindaco di San Martino Sannita, il Prefetto di Benevento ha sospeso il Consiglio Comunale di San Martino Sannita e nominato la dottoressa Maria De Feo, viceprefetto in servizio presso la Prefettura - U.T.G. di Benevento, Commissario prefettizio per la provvisoria gestione dell’Ente, attribuendogli le funzioni del Sindaco, della Giunta e del Consiglio.