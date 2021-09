Nomadi in concerto a Calvi, sarà l'unica tappa in Campania Mercoledì sera l'evento gratuito voluto dall'amministrazione guidata dal sindaco Rocco

Mercoledì prossimo, 8 settembre, alle 21, si terrà a Calvi il Concerto dei Nomadi, gruppo musicale fondato nel 1963 dal tastierista Beppe Carletti e dal cantante Augusto Daolio. Il Concerto di Calvi sarà l’unica tappa in Campania del noto gruppo italiano che ha pubblicato sino ad oggi ben ottantadue album, tra dischi registrati in studio o dal vivo e raccolte varie, e sono fra i più longevi complessi al mondo con oltre cinquanta anni di attività. È tanta l’attesa da parte dei tanti fan che giungeranno da diverse parti d’Italia. Rispetto agli ultimi concerti dei Nomadi, il sindaco Armando Rocco e l’amministrazione Comunale di Calvi hanno deciso che il concerto, unica tappa in Campania, fosse totalmente gratuito. Un’attesa che cresce per il fatto che con il concerto di Calvi, unica tappa in Campania del tour 2021, i Nomadi tornano in Campania dopo due anni. I Nomadi rappresentano il gruppo italiano seguito da fan di ogni età.

“Il momento di grande crisi economica e sociale che stiamo vivendo, conseguenza del continuo diffondersi del virus Covid-19, - ha dichiarato il sindaco di Calvi - non può e non deve farci perdere l’impulso verso il sociale che ha sempre contraddistinto la nostra Comunità. Proprio in questo momento di grande tristezza e paura abbiamo sentito più che mai il dovere di regalare ai nostri concittadini, seppur nel rispetto di tutte le regole igienico-sanitarie vigenti, attimi di gioia, momenti di serenità, condivisione e partecipazione comunitaria. Il concerto dei Nomadi rientra nelle “Sere d’e...state a Calvi”, rassegna estiva che abbiamo organizzato per la nostra comunità. Il concerto, come tutti gli eventi in rassegna, sarà gratuito ed accessibile previa prenotazione, da effettuarsi mediante posta elettronica (calvieventi@gmail.com), con un limite numerico in relazione alla capienza della location (area concerti - via geniti). Abbiamo attuato tutte le procedure per rispettare le normative antiCOVID-19 vigenti. Abbiamo sin da subito constatato un grande entusiasmo ed una voglia di partecipare oltre ogni aspettativa. L’importanza – ha concluso il sindaco Rocco - della presenza dei Nomadi, il gruppo più seguito d’Italia, è dato dal messaggio di denuncia e impegno sociale che trasmettono e che da sempre li contraddistingue, a cui hanno spesso hanno accostato temi quali l'amore, la fede e i sentimenti in genere”.