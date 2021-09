Puglianello, contributo per studenti pendolari Il comune erogherà un bonus mensile per i ragazzi

La giunta municipale, su iniziativa del Sindaco Francesco Maria Rubano, ha stanziato anche per questo anno, un contributo a sostegno degli studenti pendolari che, per motivi di studio, si recano in scuole medie e licei nei comuni limitrofi.

L’amministrazione, grazie a proventi ricavati dal bilancio comunale, erogherà un bonus di 25 euro mensili a copertura degli abbonamenti dei ragazzi.



“Un sostegno, quello determinato, che manifesta la vicinanza dell’amministrazione comunale al mondo della scuola - ha affermato il Sindaco di Puglianello, Francesco Maria Rubano - così come ai giovani e alle famiglie di Puglianello, soprattutto in un momento così delicato post pandemia. Questa misura avvantaggia famiglie e genitori che, magari, avrebbero avuto difficoltà per motivi di lavoro nell’accompagnare i figli a scuola. Quella attuata è pertanto un’ulteriore boccata d’ossigeno per il bilancio delle nostre famiglie”.