Cala il sipario sulla prima edizione del premio "Samnium" L'evento per promuovere attraverso la letteratura e la cultura il territorio sannita

Nonostante i rinvii legate all'emergenza Covid-19 (il primo appuntamento era fissato per la fine di maggio), le sale del Castello di Limatola hanno ospitato l’evento di premiazione della prima edizione 2021 del Premio letterario internazionale "Samnium", organizzato da Anagtia A.P.S., in collaborazione con il Gruppo editoriale Edu e con il patrocinio del Comune di Limatola e della Provincia di Benevento, per promuovere attraverso la letteratura e la cultura un territorio magnifico come quello sannita.

"Più di 600 iscritti e 150 finalisti provenienti da ogni regione d'Italia e dall’estero - evidenziano i promotori dell'evento - hanno dato vita a una prima edizione brillante e a un evento di premiazione vivace e familiare, seguito poi, in serata, dalla cena conviviale sulla terrazza del Castello di Limatola. Ospiti i giovanissimi musicisti dei “Mauramé”, con cover di grandi cantautori scomparsi e con il loro repertorio personale. La giuria, presieduta da Athina Cenci, ha decretato la vittoria di Girolamo Titone, da Trapani. Vincitori delle varie sezioni sono stati Corrado Pintaldi, Stefano Baldinu, Mariagrazia Rosaria Franco, Valeria D’Amico, Giuseppe Mincuzzi, Paolo Cioffi e il già citato Girolamo Titone. Grande soddisfazione per gli organizzatori, Alessandro Vizzino e Adriana Giulia Vertucci, e per il Comune di Limatola, rappresentato dal sindaco Domenico Parisi e dal vicesindaco Pina D’Angelo, che per questa prima edizione ha offerto un contributo importantissimo in termini di condivisione e volontà di fare".