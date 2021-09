Consulta delle donne di Telese Terme: i nomi di presidente, vice e segretario "A lavoro per il mondo femminile"

A Telese Terme la consulta delle donne è realtà. Dopo l'elezione del comitato di coordinamento sono state elette anche il presidente e il segretario ed è stato nominato il vicepresidente alla presenza del sindaco e dell'assessore alle Pari opportunità. A capo della consulta è stata eletta Rosa Buono; segretario, Immacolata Guarnieri; vice presidente, nominata dal neo presidente, è Filomena Di Mezza.

“Sono molto contenta delle nomine e grata per la carica di vice presidente – ha commentato Filomena Di Mezza, assessore alle Pari Opportunità del Comune di Telese Terme -. Da oggi la consulta che è costituita esclusivamente da rappresentanti della società civile potrà iniziare a lavorare. Auguro a tutte buon lavoro – ha aggiunto - e sarò al vostro fianco e al fianco di tutte le donne. Sarà importante lavorare su più fronti che riguardano il mondo femminile: lavoro, discriminazioni, violenza, maternità, prevenzione e tanto altro. Ancora più importante – ha concluso Filomena Di Mezza - sarà aprirsi a nuove adesioni per garantire maggiore partecipazione all'interno dell'assemblea”.

“Formulo a tutte, in modo particolare alla presidente Rosa Buono, i migliori auguri per una proficua attività al servizio della comunità telesina – ha dichiarato il sindaco Giovanni Caporaso -. Faremo tesoro del generoso contributo di idee e di attività espresse in questo ambito da ciascuna singola componente della Consulta, insieme alla Presidente e all’Ufficio di Presidenza della stessa, unitamente all’assessorato comunale”.