Comunali: a Pago Veiano si conferma sindaco Mauro De Ieso Sconfitto l'uscente Giovanni Carpinone

Anche Pago Veiano nel segno della continuità, con il sindaco uscente Mauro De Ieso che riesce a spuntarla sullo sfidante Giovanni Carpinone e a conquistare altri cinque anni di mandato.

Per De Ieso 998 voti e 56,6 per cento con la sua lista Pago Veiano nel Cuore, la lista di Carpinone, Inseme #Comunità In Movimento, invece, ottiene 763 preferenze e il 43,33 per cento