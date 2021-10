Buone pratiche e rispetto per l'ambiente, si parte dalle scuole L'iniziativa rivolta a docenti e alunni: ecco le borracce con lo stemma del comune

Progetto “School”, la nuova forma di tutela dell’ambiente Ambiente, scuola e territorio; sono questi gli elementi che hanno caratterizzato l’incontro avvenuto mercoledì 6 ottobre nel plesso scolastico di Molinara alla presenza degli alunni dei tre ordini di scuola e dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Giuseppe Addabbo.

Dal progetto della società Water Power presieduta da Rocco Maria Callisto, giovane imprenditore e commerciante di Molinara, l’Amministrazione Addabbo ha

consegnato agli alunni della scuola, ai docenti e a tutto il personale scolastico una borraccia con lo stemma del comune che potrà essere utilizzata a

scuola e durante la mensa.

Nel plesso del comune fortorino sono stati installati due erogatori a parete “School”, uno che fornirà le scuole primaria e dell’infanzia e uno che verrà utilizzato dagli alunni della scuola secondaria di primo grado.

"Ringrazio Pia Spagnoletti, responsabile del plesso scolastico, la preside Mariavittoria Barone e l’amministratore della Water Power Rocco Maria

Callisto. Con questa nuova installazione - commenta il sindaco di Molinara - nella nostra scuola le buone pratiche non vengono solo predicate ma anche praticate. Questo perché la scuola e il comune sono i presidi più importanti del territorio e hanno il compito e il dovere di sostenere le battaglie del nostro tempo e quella ambientale è una delle più importanti perché siete proprio voi bambini e ragazzi a chiederla. Dalla scuola vogliamo lanciare questo importante messaggio in materia di difesa dell’ambiente, del territorio, del vostro

presente ma soprattutto del vostro futuro”.

"Il covid - aggiunge l'assessore Lucilla Cirocco - ha trasformato la nostra gestione della mensa. Con il grande aiuto di tutto il personale della mensa siamo riusciti ad organizzare un servizio non solo di qualità, sia nel prodotto che nell’organizzazione, ma anche un servizio ecosostenibile. Ricordo che, oltre a questa iniziativa, già dallo scorso anno utilizziamo contenitori per il cibo completamente biodegradabili e compostabili in polpa di cellulosa. Un’attenzione all’ambiente che abbiamo il dovere di praticare e di insegnare”.

Mentre dopo aver spiegato il funzionamento dello “School”, è intervenuto Rocco Maria Callisto evidenziando l'impegno per "l’ambiente e, attraverso di esso, cerchiamo di toccare una tematica fondamentale quale evitare lo spreco di acqua garantendo un minor consumo di plastica. Anche se operiamo ormai da anni su gran parte del territorio beneventano e avellinese, installare questo tipo di erogatori nella scuola del mio paese è motivo di orgoglio”.