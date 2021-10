Vitulano approda in Scozia: Il Comune protagonista ad Edimburgo Scarinzi: «Attività di promozione intensificata con esposizioni in tutto il mondo»

Il comune di Vitulano ha concesso il patrocinio all’evento TH3ST3P che si terrà nei prossimi mesi ad Edimburgo. «Siamo sempre sul pezzo» - dichiara il Sindaco Raffaele Scarinzi - «negli ultimi tempi, l’attività di promozione del territorio si sta intensificando con esposizioni delle nostre bellezze in tutto il mondo. Dalla Florida alla Scozia, alle navi da crociera MSC» continua il primo cittadino del comune ai piedi di Camposauro.

Si tratta di sei serate che saranno organizzate tra il mese di marzo e luglio del prossimo anno e si tratta di una serie di esperimenti artistici che hanno come fulcro l’idea di utilizzare spazio e tempo al loro massimo potenziale attraverso una serie di "elementi" concettuali, input filosofici e azioni performative. Il concetto dietro ogni serata sarà preso da archetipi mitologici dell'era classica greca e dal repertorio teatrale classico e presentato in un susseguirsi di "situazioni" che si svilupperanno e susseguiranno durante gli eventi.

TH3ST3P sarà presente sulle maggiori piattaforme social e parte degli eventi sarà audio e video registrata, post prodotta e pubblicata online. Parte del materiale audio sarà poi diffuso, a frequenza mensile, grazie ad una slot offerta dall'emittente locale 'Vault Radio'.

In questo contesto Vitulano sarà rappresentato a pieno titolo non solo dal patrocinio, ma anche da artisti e designer dalla fama indiscussa quali Antonio Calabrese e Andrea Cerulo. Inoltre nel team organizzativo partecipa anche un concittadino vitulanese, Giuseppe Pedicini.

Questa iniziativa non è un momento isolato, ma si inserisce in un piano di promozione strutturato che segue l’amministrazione Scarinzi da due mandati. Nel 2018 i marmi di Vitulano sono stati esposti a Miami nell’ambito di una mostra dedicata a San Pio da organizzata da club italo-americani. Questi stessi marmi saranno esposti per un periodo anche sulla nuova nave Seashore della compagnia MSC Crociere, con la quale l’amministrazione sta ragionando da tempo sulla promozione del territorio comunale sulle navi. Un’attività intensa per un patrimonio culturale e artistico unico nel suo genere, che coniuga passato e presente, arte e natura in una cornice davvero particolare.