Addio Don Raffaele, vuoto incolmabile nella comunità di Paupisi Il cordoglio dell'associazione "Il Sogno" per la morte del parroco Pettenuzzo

“Vola via una persona cara per la nostra intera comunità che lascia un vuoto incolmabile". Così Antonio Goglia, presidente dell’associazione “Il Sogno” che, tra le tante attività, organizza ogni anno i solenni festeggiamenti in onore a Maria Santissima di Pagani, commenta la morte del parroco di Paupisi don Raffaele Pettenuzzo.

"La sua forza - scrive ancora -, la sua determinazione, la sua tenacia, il suo amore per il nostro Paese resteranno indelebili nel cuore di tutti di noi e di tutti coloro che hanno avuto la fortuna di conoscere una persona che come Te non potrà essere mai dimenticata.

Da lassù proteggi il Nostro Paese, proteggi i bimbi che tanto adoravi, proteggi le persone anziane con le quali sei sempre stato amorevole e protettivo, proteggi gli ammalati per i quali hai tanto pregato, progetti tutti noi che non sempre ti abbiamo compreso e che purtroppo da oggi potremmo solo ricordare con tanto affetto ed amore.

Il tuo amore ci avvolga e protegga per sempre”.