Paupisi, il Natale tra maxi albero e fuochi pirotecnici Le proposte della Pro Loco in collaborazione con il Comune

Il Natale 2021 si avvicina e quest'anno per il secondo anno sarà atipico a causa dell'emergenza covid ma non diverso dagli altri per la magia, le emozioni e per le sensazioni che solo l'atmosfera natalizia riesce a suscitarci. Diverse anche quest'anno saranno le iniziative in programma organizzate dalla Pro Loco in collaborazione con il Comune di Paupisi combinando momenti di condivisione da altri prettamente digitali. La prima manifestazione che darà inizio alle festività natalizie 2021/2022 sarà la tradizionale Cerimonia di Accensione del grande "Albero di Natale" in piazza don Tommaso Boscaino il prossimo 7 dicembre a partire alle ore 20.00 accompagnata da un suggestivo e particolarissimo spettacolo di fuochi piromusicali. Sono 5 anni ormai che Paupisi ha un appuntamento fisso con l'accensione dell'Albero di Natale richiamando grandi e piccini provenienti anche dai paesi limitrofi. Uno spettacolo da non perdere in quanto è l'unico paese del Sannio che inaugura le Festività Natalizie con una manifestazione del genere... Quest'anno ad arricchire l'evento ci sarà anche un vero e proprio villaggio Natalizio con la Casa di Babbo Natale in cui i piccoli visitatori potranno consegnare la letterina, parlare e fotografarsi con Babbo Natale a partire dalle ore 18:00 . Un'occasione perfetta per trascorrere delle ore liete in compagnia di amici e familiari, immergendosi nella più classica magia del Natale e approfittando anche di degustare dei prodotti tipici locali nello stand enogastronomico che sarà allestito in piazza. Il tutto organizzato nel rispetto delle regole anti-covid. Che dire: il 7 dicembre a Paupisi si prepara una serata molto particolare ed unica.