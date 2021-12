A Pagliara liturgica in onore del Santo patrono San Nicola Vescovo Lunedì 6 dicembre la celebrazione liturgica

La comunità di Pagliara, piccolo borgo di San Nicola Manfredi, guidata dal parroco don Antonio Bonavita, si appresta a celebrare il 6 dicembre la memoria liturgica del Santo patrono San Nicola Vescovo.

Il programma religioso prevede per domenica 5 dicembre, vigilia della festività, alle ore 9:30 la Celebrazione Eucaristica in parrocchia nel corso della quale ci sarà la benedizione del pane in occasione della giornata mondiale dei poveri.

Lunedì 6 dicembre, solennità del Santo patrono, alle ore 16:30 si terrà la solenne Celebrazione Eucaristica, presieduta dal Reverendissimo Mons. Pompilio Cristino. Durante la Santa Messa, il sindaco di San Nicola Manfredi Arturo Leone Vernillo, offrirà l’olio per alimentare la devozione dei fedeli espressa dalla lampada votiva in onore del Santo.

Le celebrazioni si svolgeranno nel pieno rispetto delle norme anti Covid-19.