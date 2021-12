A Telese Terme c'è il Natale in Favola La manifestazione è allestita all’Associazione Le Vie di Colombo

E’ un Natale veramente speciale quello che vive la città di Telese Terme in questo anno. C’è voglia di ripresa, c’è voglia di festa e quindi oltre alle iniziative organizzate e promosse dalla Pro Loco Telesia con il patrocinio del Comune, vi sono anche gli eventi messi in campo da associazioni di volontariato sempre pronte a fornire il proprio contributo fattivo e concreto in termini di idee e attività.

Come nel caso dell’Associazione “Le vie di Colombo” che, con il patrocinio del Comune e della Pro Loco, ha organizzato “Natale in Favola”, quinta edizione, che si svolgerà domani 12 dicembre in via Cristoforo Colombo dalle 15.00 alle 20.00.

Il ricco programma prevede la fiaba itinerante di Hansel e Gretel messa in scena dagli attori della Compagnia “La Mansarda Teatro dell’Orco”; la casetta di Hansel e Gretel; mercatino di Natale; una lotteria di Natale; artisti di strada e un Babbo Natale pronto a ricevere le letterine che gli consegneranno i più piccini.

“Ogni anno ricreiamo uno scenario da favola lungo via Cristoforo Colombo, evento molto amato dai bambini e dalle famiglie – spiega Giovanna De Lucia, presidente dell’Associazione Le Vie di Colombo -. Quest’anno la favola scelta è stata Hansel e Gretel, ci sarà la casetta Gonfiabile di Hansel e Gretel, la Fiaba itinerante con degli attori che porteranno i bambini in un mondo incantato, ci sarà babbo Natale sulla slitta che accoglierà le letterine dei bambini, ci sarà un mercatino, gli artisti di strada e tante altre sorprese”.

Ricchi anche gli addobbi e l’illuminazione di tutta la strada e del suggestivo “laghetto 3 colori”.

“Noi amiamo molto quest’evento – aggiunge De Lucia -, perché ci aiuta a sognare, come i bambini una parte di noi dovrebbe restare sempre un po' disincanta, proviamo a trasmettere a tutti il nostro entusiasmo. Il lavoro è tanto per assicurare la buona riuscita e voglio ringraziare tutti i volontari dell’Associazione che non si risparmiano per la realizzazione dell’evento, i cittadini che ogni anno ci incoraggiano con il loro entusiasmo, i ringraziamenti e la loro presenza nutrita. Ringrazio l’Amministrazione che ha accolto la nostra iniziativa e in particolare il Sindaco Giovanni Caporaso che è sempre pronto ad accogliere le nostre richieste. La Pro Loco per l’incoraggiamento e il patrocinio, il comandate della locale Polizia Municipale Pasquale Di Mezza e l’intero corpo per la loro presenza e collaborazione, le forze dell’ordine tutte. I giovani dell’Azione cattolica della Parrocchia Santo Stefano di Telese Terme, che saranno presenti con un coro di canti natalizi con i bambini del Grest. Gli sponsor e tutti quelli che hanno creduto in noi”.

“L’amministrazione è veramente grata all’associazione Le Vie di Colombo - dichiara il sindaco Giovanni Caporaso - e a tutti i gruppi di cittadini che volontariamente mettono a disposizione il loro prezioso tempo per la comunità, senza avere nulla in cambio se non la gioia dei sorrisi felici dei bambini. E’ importante, in questo momento storico in modo particolare, che la nostra cittadinanza sappia creare sinergie che rafforzino lo spirito dello stare insieme, proprio di ogni comunità matura e forte. Ai telesini dico: partecipiamo! Ai non telesini dico: venite a immergervi nella nostra atmosfera natalizia. A tutti ricordo di continuare a essere attenti e responsabili rispettando tutte le prescrizioni anti-covid”.