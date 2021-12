Presepe Vivente di Faicchio, il comitato: "L'evento non si terrà" “È una decisione sofferta, ma sulla quale abbiamo ragionato molto”

“E' con grande rammarico comunicarvi che, anche per quest’anno 2021, abbiamo deciso che la nostra manifestazione non si terrà”. A comunicarlo il comitato 'Presepe Vivente Faicchio' che motiva cosi la decisione di non realizzare la tradizionale rappresentazione della Natività: “È una decisione sofferta e che ci lascia col cuore addolorato, ma sulla quale abbiamo ragionato molto e abbiamo ritenuto indiscutibile la priorità della tutela della salute di turisti e figuranti.

È una scelta molto più difficile rispetto allo scorso anno, perché la situazione attuale ci dava qualche speranza in più, e perché la voglia di fare e di stare insieme in questo ultimo anno è solo che cresciuta. Nonostante tutto però l’organizzazione della nostra manifestazione è complessa e molto articolata ed è fatta sul lavoro di tante persone, molte di più di quelle che si vedono nelle postazioni. Ed è proprio pensando a tutti i nostri amici, i nostri soci, i nostri collaboratori, ma anche a i visitatori, che scegliamo di dispiacerci oggi per questa scelta, con la consapevolezza però che sia la soluzione migliore per la sicurezza e la salute di tutti. Siamo qua ora, con questa scelta che lascia l’amaro in bocca, mentre speriamo in tempi ancora migliori, in cui poter festeggiare e gioire senza pensieri e senza preoccupazioni, e se questo significa aspettare, noi ci fermiamo ancora questa volta, recuperiamo tutte le forze necessarie e saremo qua ad aspettarvi il prossimo anno 2022 con il sorriso e la gioia. Come sempre vogliamo ringraziare tutti voi, i visitatori, gli abitanti e proprietari delle case nel Borgo Storico. Un ringraziamento speciale a tutti i figuranti, i protagonisti e tutte le nostre comparse, davvero straordinari. Un ringraziamento - conclude la nota del comitato - particolare a tutti i volontari e a tutti quelli che lavorano per far funzionare gli ingranaggi del Presepe Vivente costruendo una storia di grande successo”.