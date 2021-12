Natale al Borgo: si parte sabato a Molinara Al via col convegno sui borghi antichi e lo sviluppo con la Fondazione Vetrone

La manifestazione del Natale al Borgo, in programma sabato prossimo 18 dicembre, a Molinara, parte quest’anno con un interessante convegno di studio sulla rianimazione dei borghi antichi per rilanciare lo sviluppo dei nostri paesi, promosso dal Comune di Molinara e dalla Fondazione Mario Vetrone.

Si vuole puntare sulle ricchezze paesaggistiche e produttive dei territori rurali, ed anche sull’attrattività dei borghi antichi, per mettere in moto un solido sviluppo, sostenuto non solo da finanziamenti esterni ma soprattutto dall’aggregazione e valorizzazione delle risorse espresse dai territori collinari e montani del Sannio.

Vuole essere un tentativo di presentare le aree interne non più come parenti poveri da sussidiare ma come soggetti dotati di grandi potenzialità da riconoscere e adeguatamente ricompensare.

Su queste tematiche si confronteranno Amministratori locali, Consiglieri regionali, parlamentari ed Esponenti del mondo scientifico e culturale per avviare un progetto di studio e di proposta alle competenti istituzioni.

Il convegno sarà introdotto dai Sindaci di Molinara, Giuseppe Addabbo e di Guardia Sanframondi, Raffaele Di Lonardo. Faranno seguito gli interventi del Consigliere regionale Mino Mortaruolo e del deputato della Repubblica Pasquale Maglione. La relazione sarà affidata al professore Antonio Ciaschi prorettore dell’ Unifortunato di Benevento. Le conclusioni saranno tratte dall’Assessore regionale Nicola Caputo. Coordinerà Roberto Costanzo, presidente della Fondazione Mario Vetrone.