Ceppaloni esulta: la tradizione del tartufo candiata a patrimonio Unesco Il sindaco De Blasio: «Premiati anche noi: siamo unico comune campano in associazione»

Ceppaloni festeggia l'importante riconoscimento "Cerca e cavatura del tartufo in Italia : conoscene e pratiche tradizionali " . Il comitato intergovernativo Unesco riunitosi oggi a Parigi ha dato il sì ufficiale al riconoscimento della candidatura. l'ingresso "Cerca e cavatura del tartufo in Italia" tra i patrimoni immateriali dell'umanità è un traguardo impotante per la difesa e la valorizzazione del teritorio ,un'opportunità di sviluppo per il turismo e l'economia . d

"Da tempo infatti sul territorio molti giovani si sono avvicinati a questa pratica antica e misteriosa - dichiara il sindaco di Ceppaloni Ettore De Blasio - Ceppaloni è l'unico comune campano parte dell'associazione città del tartufo che vanta la presenza del Tuber magnatum Pico , il famoso tartufo bianco pregiato."