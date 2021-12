Confsal: «Trasparenza al Comune, vengano pubblicati dati sull'albo» «Non risultano ancora pubblicati alcuni dati»

Trasparenza al Comune: è quello che chiede la Confsal Funzioni Locali: «La CONFSAL Funzioni Locali, rappresenta e osserva," che con Delibera del Consiglio Comunale n. 42 del 26 novembre 2021, è stato approvato lo schema in allegato al predetto atto deliberativo, ove si individuano, i Consiglieri Comunali e le forze politiche di appartenenza della maggioranza ed opposizione al Comune di Benevento, composta da ben n. 12 Commissioni Consiliari con indicazione delle materie da trattare " .!

La CONFSAL Funzioni Locali, nel prendere atto della costituzione delle predette Commissioni Consiliari, auspica che le stesse, si formano nello spirito di piena " trasparenza e correttezza " di intenti nel rappresentare istituzionalmente ai cittadini del Comune di Benevento fiducia nel mandato posto agli stessi Consiglieri eletti, sia di maggioranza che di opposizione .

Una delle Commissioni più rilevanti e di estrema importanza, sarebbe la 6^ Commissione Consiliare facendo riferimento all' Assessorato ai rapporti con il Consiglio Comunale, con la Regione - attuazione del programma - attuazione del PICS - Fondi Europei - Semplificazione Amministrativa - trasparenza - legalità - Anticorruzione) composta dai Consiglieri Comunali nelle rispettive liste come da allegato schema alla Delibera del Consiglio Comunale n. 42 del 26 novembre 2021, come segue :

" Capuano (Insieme per Benevento); Barbieri (Benevento Bellissima); De Mercurio (Essere Democratici); Greco (Noi Campani); Scarinzi (Sannio Libero); Mignone (Lista Mastella); Zanone (Meglio Noi); Iannelli (Noi Sanniti); Fioretti (PD); Perifano (Città Aperta); Piccaluga (Centro Democratico); Moretti (Civico 22); De Stasio ((Prima Benevento) e Sguera (Civici e Riformisti) .

La CONFSAL Funzioni Locali, come sempre fa appello ai predetti Consiglieri Comunali di maggioranza ed opposizione, al fine che ogni iniziativa consiliare posta nei lavori delle predette Commissioni, sia puntualmente oggetto di comunicazione ed informazione con Convegni e Seminari ai cittadini del Comune di Benevento, dando agli stessi cittadini, un'ampia partecipazione, trasparenza e legalità, sulla gestione dei servizi pubblici e sullo sviluppo economico e sociale del territorio puntando principalmente sul " TURISMO E IL FUTURO DEI GIOVANI ".

La CONFSAL Funzioni Locali, rappresenta e osserva, che consultando l'Albo online del Comune di Benevento, " sembra che non siano ancora stati pubblicati e aggiornati nella sezione " Amministrazione Trasparente"

l'elenco nominativo del personale Dirigente e NON, con i rispettivi Curriculum Vitae, Redditi, incarichi delegati, etc... valevole anche per gli incarichi assegnati sia di Comandante che di Vice Comandante della Polizia Municipale, secondo quando disposto dalla Legge n. 190/2012, Decreti Legislativi n. 39/2013; n. 33/2013; n. 97/2016 e n. 150/2009 e s.m.i. e direttive ANAC .

A parere della CONFSAL Funzioni Locali, sarebbe utile semplificare più possibile l'accesso online nella pagina " Amministrazione Trasparente ", per rendere più accessibile ai cittadini del Comune di Benevento, la consultazione e l'accesso trasparente di TUTTI gli atti amministrativi e di organizzazione dei servizi e del personale prodotti dalla stessa Amministrazione, così come indicato dalle stesse Leggi e normative e direttive europee, disciplinano la materia nelle pubbliche relazioni tra cittadini ed istituzioni pubbliche ,

La CONFSAL Funzioni Locali, come sempre sarà vigile ed attenta a tutela dell'interesse dei Cittadini, Lavoratori, Giovani, Pensionati e disoccupati, per rappresentare i diritti più volte violati nel mondo sociale e del lavoro, con una crisi economica e sociale senza precedenti in Italia, Europa ed il mondo intero, coinvolta nella grave pandemia di contagio dal VIRUS DA COVID 19 - COV 2 decimando centinaia di migliaia di vittime e mettendo in ginocchio TUTTI i settori produttivi e filiere commerciali, imprenditoriale e produttive che ogni giorno, costretti anche a chiudere per le elevate tasse, non ultimo, anche con gli aumenti dei costi di Gas e luce che ricadono principalmente sulle famiglie monoreddito e pensionati .

Adesso i Comuni, Province e TUTTI gli Enti pubblici locali e territoriali, con TUTTI gli Amministratori eletti, con piena responsabilità devono adempiere a far sì che i servizi siano più efficienti e celeri e trasparenti per i Cittadini, portando uno sviluppo economico e sociale nei territori amministrati, se possibile, anche rinunciando alle indennità di funzione del mandato posto dagli stessi Cittadini ed un futuro migliore per i GIOVANI puntando sul " TURISMO " che è l'unica risorsa economica e sociale per lo sviluppo dei territori .!

Il Coordinamento Provinciale Federazione CONFSAL Funzioni Locali Benevento e provincia».