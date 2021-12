Musei e Biblioteca, dalla Regione via libera ai finanziamenti Progetti per la tutela e promozione del patrimonio culturale

"Per la tutela e promozione del patrimonio culturale e per l’ulteriore sviluppo e il miglioramento dei servizi culturali, dalla Regione Campania sono stati concessi due finanziamenti al Comune di Cerreto Sannita a sostegno dei Musei Comunali e della Biblioteca Comunale, attualmente gestita dall’associazione culturale “BibloS-La Biblioteca del Sannio”. Ad annunciarlo il comune di Cerreto Sannita precisando che "per il finanziamento a favore dei Musei di 3.600 euro, si tratta di un bonus a fondo perduto (derivante dall’emergenza sanitaria Covid-19) a sostegno della catalogazione, della messa in sicurezza dei luoghi, delle opere e delle persone, di igienizzazione e sanificazione dei luoghi di lavoro, dei percorsi di entrata/uscita e degli spazi espositivi, delle attività di formazione del personale, di digitalizzazione e di

comunicazione del patrimonio. Il bonus regionale verrà utilizzato interamente per la manutenzione e ristrutturazione ordinaria del sito museale cerretese. Mentre - prosegue la nota dell'Ente per il contributo una tantum a fondo perduto per la biblioteca comunale di 5.000 euro l’obiettivo dell’avviso pubblico regionale è quello d’incentivare l’acquisto di libri da editori campani attraverso le 'Librerie di Prossimità'. Due segni concreti volti a favorire la riqualificazione e l’accrescimento culturale del territorio".